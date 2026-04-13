Comuni Immortali Achille Lauro annuncia una nuova versione dell’album Comuni Mortali

Achille Lauro ha annunciato una versione aggiornata del suo album intitolato “Comuni Mortali”. La notizia arriva a pochi giorni dalla sua uscita e si aggiunge alle recenti novità legate alla sua carriera. Nel frattempo, l’artista ha lasciato il suo ruolo in una nota trasmissione televisiva, mentre continua a ottenere riconoscimenti e premi per i suoi successi musicali. Restano da capire i dettagli di questa nuova versione dell’album e le eventuali differenze rispetto alla versione originale.

Dopo il recente abbandono di X Factor e numerosi successi che vanno ad arricchire la sua grande carriera, oggi, attraverso un post pubblicato tramite il suo profilo Instagram, Achille Lauro ha annunciato l’uscita del nuovo album “Comuni Immortali”, una nuova versione di “Comuni Mortali”, uscito nell’aprile del 2025 e in vetta alle classifiche da oltre un anno. Come dice l’artista stesso “FUORI IL 17 APRILE COMUNI IMMORTALI. Una nuova edizione speciale del mio album per celebrare insieme l’anniversario del disco più importante della nostra storia, prima dei nostri primi stadi insieme.Dedicato a Noi, alle nostre storie, e a quella musica che ci tiene uniti, rendendoci, in qualche modo, senza tempo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - “Comuni Immortali”, Achille Lauro annuncia una nuova versione dell’album “Comuni Mortali” Leggi anche: Achille Lauro e i Comuni Immortali: "Niente algoritmi, solo grande pop" Case dell’acqua 212 nei Comuni una nuova in cittàUn’alternativa, ecologica ed economica, all’acquisto dell’acqua in bottiglia al supermercato. Traccia dopo traccia con Achille Lauro: Comuni mortali