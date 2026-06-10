A Torino, un uomo di 54 anni è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver accoltellato un altro uomo durante una lite legata a questioni di droga. Dopo aver colpito la vittima, si è rifugiato in un furgone abbandonato. La polizia ha intervenuto e ha fermato il sospetto. La vittima ha riportato ferite e è stata soccorsa. L’arrestato è stato portato in caserma.

È stato eseguito un arresto per tentato omicidio a Torino, dove un cittadino marocchino di cinquantaquattro anni è stato fermato dopo aver accoltellato un uomo, probabilmente al culmine di una lite legata all’acquisto di stupefacenti. Il fatto è avvenuto negli ultimi giorni di maggio, durante la notte, in Largo Giulio Cesare angolo via Volpiano. La ricostruzione dei fatti attraverso le immagini di videosorveglianza Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando una pattuglia della Squadra Volante ha trovato una persona riversa a terra, con una ferita da arma da taglio all’altezza del costato. L’uomo, in condizioni gravi, è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni Bosco, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico in rianimazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Accoltella un uomo a Torino e poi si rifugia in un furgone abbandonato, 54enne arrestato per tentato omicidio

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