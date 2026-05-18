Litiga con il vicino di casa a Treviglio e lo accoltella alla testa | 54enne arrestato per tentato omicidio

Un uomo di 54 anni è stato arrestato dai carabinieri di Treviglio con l’accusa di tentato omicidio. La vicenda si è svolta nella serata del 16 maggio, quando, durante una lite con un vicino di 52 anni, avrebbe colpito quest’ultimo alla testa con un coltello. I carabinieri sono intervenuti poco dopo aver ricevuto la segnalazione e hanno fermato il 54enne, che ora si trova in custodia. La vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui