Litiga con il vicino di casa a Treviglio e lo accoltella alla testa | 54enne arrestato per tentato omicidio
Un uomo di 54 anni è stato arrestato dai carabinieri di Treviglio con l’accusa di tentato omicidio. La vicenda si è svolta nella serata del 16 maggio, quando, durante una lite con un vicino di 52 anni, avrebbe colpito quest’ultimo alla testa con un coltello. I carabinieri sono intervenuti poco dopo aver ricevuto la segnalazione e hanno fermato il 54enne, che ora si trova in custodia. La vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate.
I carabinieri di Treviglio (Bergamo) hanno arrestato un 54enne per tentato omicidio. La sera del 16 maggio avrebbe ferito un vicino di casa di 52 anni alla testa con un coltello al culmine di una lite. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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