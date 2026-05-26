Padre accoltella figlio 12enne | arrestato per tentato omicidio

Un uomo di 35 anni è stato arrestato questa mattina nel Rione Sanità di Napoli con l'accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate. Secondo quanto riferito, ha accoltellato il figlio di 12 anni e ha tentato di togliersi la vita con un taglio alla gola. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato l’uomo. Il bambino è stato portato in ospedale e le sue condizioni sono ancora da valutare.

È stato arrestato per tentato omicidio e lesioni aggravate l'uomo di 35 anni che questa mattina, nel Rione Sanità di Napoli, ha accoltellato suo figlio 12enne e poi ha provato a tagliarsi la gola. I due sono stati entrambi ricoverati in prognosi riservata all'ospedale Pellegrini di Napoli. Il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Padre accoltella il figlio di 12 anni, poi tenta di togliersi la vita

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