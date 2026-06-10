La nuova puntata di Antifútbol si concentra sulla figura dell’allenatore noto come “Maxiavelli”, considerato adatto al Napoli. È descritto come un allenatore che predica un gioco discutibile e viene da una stagione negativa. È stato anche il volto della Juventus, con cui ha vinto uno scudetto e mezzo, e viene visto come l’opposto del periodo sarriano. La discussione ruota attorno alla sua compatibilità con le esigenze del club partenopeo.

È un resultadista. Viene da una stagione flop. Predica un gioco orribile. E ancora: è stato un uomo-immagine della Juve, è l’allenatore che ha strappato uno scudetto e mezzo al Napoli, è la nemesi — insomma — del triennio sarriano. Sulla carta, l’identikit perfetto del tecnico che un tifoso azzurro non vorrebbe mai. Massimiliano Allegri al Napoli non è ancora ufficiale, ma ha già provocato molti mal di pancia tra i tifosi. Una diatriba che spacca la piazza in allegriani e anti-allegriani. Eppure, abbassata la guardia della più epidermica antipatia, vale la pena accettare la nomina. Non solo per preservare la serenità, come suggerirebbe la psicanalisi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Accettare Allegri, il “Maxiavelli” che fa al caso del Napoli: la nuova puntata di Antifútbol

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Accettare Allegri, il Maxiavelli che fa al caso del Napoli

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