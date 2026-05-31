Il ciclo di Antonio Conte alla guida del Napoli si è concluso dopo aver vinto uno scudetto, una Supercoppa e ottenuto un secondo posto. La decisione di interromperlo è stata presa al momento giusto, secondo quanto riferito. Il tecnico salentino aveva raggiunto gli obiettivi prefissati e l’esperienza è considerata conclusa. La squadra ora si prepara per la nuova stagione senza Conte.

Il ciclo del Napoli firmato Antonio Conte si è chiuso prematuramente. O forse, a guardarlo bene, si è chiuso esattamente quando doveva: il tecnico salentino aveva ottenuto quanto serviva — uno scudetto, una Supercoppa, un secondo posto — e la sua esperienza era arrivata a maturazione. È la lettura più semplice. Ma ce n’è una più scomoda, e più interessante, che vale la pena ribaltare: forse non era il ciclo di Conte a essersi esaurito. Forse è la capacità della SSC Napoli di incubare cicli tecnici a essersi accorciata. I numeri raccontano una tendenza chiara. Dopo Reja e Mazzarri, rimasti circa quattro stagioni ciascuno, e Sarri, fermo a tre, la permanenza media in panchina si è ridotta a due anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Aprire un ciclo del Napoli quando l’obiettivo è lo scudetto: la sfida che racconta Antifutbol

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