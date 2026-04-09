IA e abusi sui minori | OpenAI lancia il piano contro i deepfake

OpenAI ha annunciato martedì un nuovo piano volto a migliorare la protezione dei minori negli Stati Uniti, concentrandosi sulla rapida individuazione e segnalazione di contenuti dannosi generati dall’intelligenza artificiale. La strategia mira a contrastare l’uso improprio di tecnologie come i deepfake, che possono essere sfruttati per scopi illeciti. L’obiettivo è rafforzare gli strumenti di individuazione e intervento contro gli abusi online.

OpenAI ha presentato martedì un piano strategico per potenziare la tutela dei minori negli Stati Uniti, puntando a velocizzare l’individuazione e la segnalazione degli abusi facilitati dall’intelligenza artificiale. L’iniziativa nasce per contrastare l’espansione dello sfruttamento sessuale infantile nell’era dell’IA. I dati indicano che nei primi sei mesi del 2025 sono stati rilevati oltre 8.000 casi di contenuti pedopornografici generati sinteticamente, segnando una crescita del 14% rispetto all’anno precedente. Il fenomeno include l’impiego di strumenti tecnologici per creare immagini esplicite false, utilizzate per finalità di estorsione finanziaria, o per costruire messaggi persuasivi volti al grooming dei ragazzi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IA e abusi sui minori: OpenAI lancia il piano contro i deepfake OpenAI chiude Sora, l'app per creare video realistici con l'IA: costi insostenibili e polemiche sui deepfake, salta l’accordo miliardario con DisneyOpenAI chiude Sora, l’app per la creazione di video realistici con l’intelligenza artificiale generativa lanciata pochi mesi fa e che aveva destato... Epstein files, via dall’Onu il volto Usa della lotta contro gli abusi sui minoriL’ex presidente della World Childhood Foundation Usa si dimette dall’Agenzia rifugiati delle Nazioni Unite per i legami emersi con il magnate. Temi più discussi: Ci si può fidare di Sam Altman?; SpaceX, Bloomberg: Musk ha depositato i documenti per la Ipo; Orbán a reti unificate, chi si fida di Altman, bandire Kanye West, gli italiani inattivi; OpenAI presenta un piano per la sicurezza dei minori contro l'abuso sessuale via IA. OpenAI presenta un piano per la sicurezza dei minori contro l'abuso sessuale via IAOpenAI lancia un piano per la sicurezza dei minori contro gli abusi IA, ma emergono dubbi su finanziamenti occulti ... it.blastingnews.com Tasse sui robot e settimana corta: il piano di OpenAI per un’economia guidata dall’IAL'azienda ritiene che le IA diventeranno presto più intelligenti degli esseri umani, con effetti drastici sul lavoro, sulla vita quotidiana e sul sistema fiscale. it.euronews.com Anthropic e OpenAI sono due delle principali società al mondo nel settore dell’intelligenza artificiale. A marzo si era molto discusso della decisione della prima di negare al dipartimento della Difesa statunitense l’utilizzo illimitato delle sue tecnologie per scopi - facebook.com facebook Musk affila le armi in tribunale: 'Altman fuori da OpenAI'. Il patron di Tesla vuole estromettere il ceo per evitare la trasformazione della società #ANSA x.com