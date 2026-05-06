Sociale TisoAccademia IC | Anziani offline e rischio isolamento nell’era di internet

Un recente studio evidenzia come molti anziani, che non usano internet, siano più esposti al rischio di isolamento sociale, in un’epoca in cui i servizi online diventano sempre più indispensabili. La difficoltà di accesso alle tecnologie digitali tra le persone over 65 rappresenta un ostacolo reale, limitando la possibilità di usufruire di servizi fondamentali e di mantenere rapporti con familiari e amici.

Il digital divide tra gli over 65 limita l’accesso ai servizi essenziali e aumenta il rischio di esclusione sociale. “In un’epoca in cui la tecnologia permea ogni gesto quotidiano – prenotare una visita medica, pagare una bolletta, comunicare con la pubblica amministrazione, perfino salire su un autobus – essere “offline” non è più una semplice scelta o una caratteristica generazionale. Per molti anziani, la difficoltà nell’utilizzare dispositivi digitali si traduce in un ostacolo concreto alla partecipazione sociale, all’accesso ai servizi e all’esercizio dei propri diritti. Il cosiddetto digital divide non riguarda soltanto la mancanza di competenze tecniche.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Sociale, Tiso(Accademia IC): “Anziani “offline” e rischio isolamento nell’era di internet”

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Così, in una nota stampa, Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della associazione Bandiera Bianca. - facebook.com facebook