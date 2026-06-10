In Abruzzo è stato introdotto IRIDE, un’intelligenza artificiale progettata per monitorare l’impiego dei fondi della coesione. L’assistente virtuale analizzerà i dati relativi a vari progetti regionali, verificando l’utilizzo delle risorse pubbliche. IRIDE sarà impiegato per controllare specifici interventi sul territorio, con lo scopo di garantire che le risorse siano impiegate secondo le normative vigenti. La tecnologia si focalizza sui progetti finanziati con fondi europei e nazionali.

? Punti chiave? In Breve Marsilio presenta IRIDE: l’intelligenza artificiale per la coesione in Abruzzo. Il presidente della Regione Abruzzo, Marsilio, ha presentato oggi a Roma il nuovo progetto IRIDE, un assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale che servirà cittadini e amministrazioni. L’annuncio è avvenuto durante il panel dedicato alla coesione presso il centro congressi La Nuvola all’Eur, nell’ambito del Forum PA 2026. L’obiettivo principale di questo strumento tecnologico è quello di facilitare l’interazione tra la pubblica amministrazione e il territorio, garantendo maggiore trasparenza nell’uso delle risorse economiche. Giovanni Anastasi, presidente di Formez PA, ha partecipato all’incontro illustrando le caratteristiche tecniche del prototipo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abruzzo, arriva IRIDE: l’IA per monitorare i fondi della coesione

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