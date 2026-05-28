Caro energia lettera della UE ai 27 | utilizzabili i fondi di Coesione

La Commissione europea ha inviato una lettera ai 27 paesi dell'Unione, suggerendo di impiegare i fondi di Coesione per mitigare gli effetti del caro energia. La misura permette agli Stati membri di destinare risorse a interventi di sostegno e soluzioni temporanee. La comunicazione si concentra sulla possibilità di utilizzare questi fondi per rispondere alle esigenze urgenti legate ai costi energetici elevati. La decisione mira a fornire strumenti di aiuto immediato alle economie nazionali.

Per affrontare le conseguenze del caro energia gli Stati membri possono utilizzare i fondi di Coesione e quelli del Just Transition Fund E’ quanto viene indicato in una lettera inviata dal vicepresidente esecutivo della Commissione con delega alla Coesione, Raffaele Fitto, ai ministri competenti dei 27. “Sono fermamente convinto che il Fondo europeo di sviluppo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Per affrontare le conseguenze del caro energia gli Stati membri possono utilizzare i fondi di Coesione e quelli del Just Transition Fund. E' quanto viene indicato in una lettera inviata dal vicepresidente esecutivo della Commissione con delega alla Coesione, R x.com

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