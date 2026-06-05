Scuole arriva l’IA | via ai fondi per la formazione del personale

Il ministero ha annunciato l'apertura di un bando per finanziare la formazione del personale scolastico tramite l’introduzione di intelligenza artificiale. Sono previsti fondi secondo i criteri stabiliti dal DM 21925. Per accedere alle risorse, le scuole devono rispettare specifici requisiti e presentare proposte conformi alle linee guida. I docenti devono seguire le procedure indicate per evitare la dispersione dei fondi in attività non conformi alle finalità del progetto.

Quali sono i criteri per ottenere i fondi del DM 21925?. Come possono i docenti evitare di disperdere i fondi in teoria?. Quali moduli formativi garantiscono l'applicazione pratica dell'IA in aula?. Chi guiderà le scuole nella scelta dei percorsi conformi al DigComp 3.0?.? In Breve Webinar informativo il 18 giugno con Andreas Spatharos, Fabio Rocco e Laura Pagan. Obiettivo completamento attività formative entro la scadenza del 31 dicembre 2026. Fondazione Fenice offre 7 moduli formativi conformi allo standard DigComp 3.0. Progetti basati sul decreto DM 21925 per l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Scuole e Intelligenza Artificiale: l’elenco dei finanziamenti DM 21925 è ufficiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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