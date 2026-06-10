A Tiro, nessun luogo è sicuro. La parte antica della città, considerata il cuore storico e umano, ospita migliaia di civili. Si tratta di un’area che comprende anche un patrimonio culturale e religioso. La zona, più volte colpita, si trova al centro delle tensioni e delle operazioni militari. Non sono stati segnalati luoghi sicuri per la popolazione residente.

Pianeta Libano Tel Aviv ordina di sfollare anche per il quartiere cristiano, dove la gente si era rifugiata. Ma le bombe cadono prima dell’avvertimento Pianeta Libano Tel Aviv ordina di sfollare anche per il quartiere cristiano, dove la gente si era rifugiata. Ma le bombe cadono prima dell’avvertimento La parte antica di Tiro «non è semplicemente una zona residenziale, ma il cuore storico e umano» della città in cui vivono «migliaia di civili, un patrimonio culturale e religioso che risale a diversi secoli fa». Qualsiasi danno costituirebbe una «catastrofe umana e nazionale con conseguenze irreversibili». Invocano la mobilitazione politica e... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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No Place Is Truly Safe

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