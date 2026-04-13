Il portavoce dell'esercito iraniano ha dichiarato che nessun porto sarà al sicuro, in risposta alle tensioni con gli Stati Uniti. La televisione di stato di Teheran ha trasmesso questa affermazione, mentre si intensificano le minacce tra le due nazioni. La situazione rimane sotto osservazione, con entrambe le parti che continuano a scambiarsi dichiarazioni pubbliche. Le comunicazioni ufficiali evidenziano un clima di crescente tensione nella regione.

Prosegue lo scambio di minacce tra Iran e Stati Uniti. La tv di Stato di Teheran ha riportato il duro avvertimento del portavoce del quartier generale centrale di Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari: nessun porto del Golfo Persico e del Golfo di Oman sarà al sicuro in caso di minacce alle proprie infrastrutture. La dichiarazione arriva mentre gli Stati Uniti valutano il blocco dei porti e delle zone costiere iraniane, dopo il mancato accordo nei colloqui diplomatici. “L’imposizione di restrizioni da parte dell’ America criminale alla circolazione e al transito marittimo delle navi nelle acque internazionali costituisce un atto illegale e un caso di pirateria “, ha dichiarato Zolfaghari.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, il portavoce dell'esercito: "Nessun porto sarà al sicuro"

Iran, il portavoce dell'esercito di Teheran: "Abbattuto caccia Usa"Venerdì l’Iran ha abbattuto un caccia americano che sorvolava il centro del Paese.

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