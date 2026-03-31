Un nuovo prodotto nel settore sportivo promette di migliorare la potenza nel tiro, con una valutazione di 94 e una funzione chiamata PlayStyle+ Tiro Potente che mira a rafforzare l’efficacia nei tiri verso la porta. La descrizione suggerisce che questa evoluzione sia pensata per chi cerca di superare i portieri più abili nel gioco.

Se senti che alle tue punte manca quel “mordente” per bucare i portieri più forti del gioco, questa è l’Evoluzione che fa per te. Con un investimento minimo in crediti, potrai aggiungere una freccia letale al tuo arco offensivo. Dettagli e Costo. Scadenza: 17 giorni.. Costo: 15.000 crediti 100 FC Points.. Ripetibile: 2 volte.. Vincoli: OVR max: 88. No portieri. No Tour mondiale fuoricl. argento.. Analisi dei Miglioramenti: Il terrore dei portieri. Questa EVO non disperde i boost su troppe statistiche, ma si concentra ossessivamente sulla fase di conclusione: Stile di gioco+ (PlayStyle+): Ottiene Tiro potente+. È il pezzo forte del pacchetto: velocizza l’animazione del caricamento del tiro e aumenta drasticamente la velocità del pallone. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Evo ‘Tiro supersonico’: potenza tiro 94 e PlayStyle+ Tiro Potente per distruggere la porta! (supersonic strike)

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Se attivi questa EVO su FC 26 ricevi un cecchino in attacco: tutto sulla nuova “Tiro devastante” (Thunder Strike)Mentre i riflettori sono puntati sulle grandi Icone, EA Sports ha rilasciato un’Evoluzione che potrebbe cambiare il volto del tuo attacco.

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29 marzo 1948, nasce a Monticiano (SI) Carlo Petrini, centravanti dal gran fisico e dal tiro potente, al Milan nella stagione 1968-69, quella giocata con lo scudetto tricolore sul petto conquistato l’annata precedente e poi culminata con la conquista della Coppa - facebook.com facebook

Ci pensano Vitinha e Kvaratskhelia con un potente tiro dal limite dell'area all'86', e la doppietta all'94', a tracinare il PSG alla vittoria Si deciderà tutto nella gara di ritorno, fissata martedì 17 marzo. #CorrieredelloSport #PSGChelsea #ChampionsLeague x.com