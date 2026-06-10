Al Campo CONI di via Tagliamento si svolge la giornata di Sport Days 2026, dedicata al tema “Istituzioni che incontrano i cittadini”. L’evento fa parte della XXV edizione promossa dal CONI e vede la partecipazione dei Vigili del Fuoco, che incontrano cittadini e studenti. La manifestazione si svolge nell’arco di due minuti e si concentra sull’interazione tra le istituzioni e il pubblico.

Tempo di lettura: 2 minuti È in corso al Campo CONI di via Tagliamento la giornata di Sport Days 2026 dedicata al tema “Istituzioni che incontrano i cittadini”, nell’ambito della XXV edizione della manifestazione promossa dal CONI. Dalle ore 17.30, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino accoglie cittadini e studenti degli istituti scolastici del territorio per un momento di incontro e conoscenza reciproca. L’iniziativa consente ai visitatori di avvicinarsi al mondo dei Vigili del Fuoco, approfondendone la storia e scoprendo le attività che il Corpo svolge quotidianamente al servizio della collettività. Per l’occasione è stato allestito un gazebo espositivo con mezzi e attrezzature storiche che hanno segnato l’evoluzione del Corpo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - A Sport Days 2026 i Vigili del Fuoco incontrano cittadini e studenti

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Poldoctor vs Vigili del Fuoco (Libertas Messina C7 - Recupero Giornata 9)

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