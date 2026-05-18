Vigili del fuoco porte aperte in caserma ai piccoli studenti

Una mattina speciale ha coinvolto il comando dei vigili del fuoco di Verona, con l'apertura delle porte ai bambini delle scuole vicine. Oltre 100 studenti sono stati accolti all’interno della caserma, dove hanno potuto visitare i mezzi di emergenza e conoscere da vicino il lavoro dei pompieri. Durante l’iniziativa, i volontari hanno illustrato le procedure di sicurezza e mostrato attrezzi utilizzati nelle operazioni di soccorso. L’evento ha rappresentato un momento di incontro tra il personale e la comunità locale.

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