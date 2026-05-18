Vigili del fuoco porte aperte in caserma ai piccoli studenti
Una mattina speciale ha coinvolto il comando dei vigili del fuoco di Verona, con l'apertura delle porte ai bambini delle scuole vicine. Oltre 100 studenti sono stati accolti all’interno della caserma, dove hanno potuto visitare i mezzi di emergenza e conoscere da vicino il lavoro dei pompieri. Durante l’iniziativa, i volontari hanno illustrato le procedure di sicurezza e mostrato attrezzi utilizzati nelle operazioni di soccorso. L’evento ha rappresentato un momento di incontro tra il personale e la comunità locale.
Una mattinata straordinaria ha animato la sede del comando dei vigili del fuoco di Verona, dove più di 1.300 alunni e alunne delle scuole dell’infanzia e primaria hanno vissuto un'esperienza indimenticabile. I piccoli, provenienti da 36 diversi istituti distribuiti tra il capoluogo e la provincia. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Vigili del Fuoco, porte aperte in caserma per la festa dei pompieri: ecco il programma
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I VIGILI DEL FUOCO APRONO LE PORTE A 1300 STUDENTI DELLE SCUOLE VERONESI - VIDEO veronaoggi.it/verona/vigili-… #verona #veronaoggi x.com
PORTE APERTE IN CASERMA A VERONA: PIU’ DI 1300 PICCOLI STUDENTI IN VISITA OGGi AL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO Più di 1300 ragazzi delle scuole dell’infanzia e primaria, provenienti da 36 scuole di Verona e provincia, hanno partecipato - Facebook facebook
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I vigili del fuoco aprono le porte a 1300 studenti delle scuole veronesi – VIDEOPiù di 1300 ragazzi provenienti da 36 scuole di Verona e provincia, alla tradizionale manifestazione dei vigili del fuoco. veronaoggi.it
Scuole in Caserma, i Vigili del Fuoco di Modena aprono le porte a bambini e cittadiniCondividi su X (Si apre in una nuova finestra) X Condividi su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Facebook Condividi su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra ... sulpanaro.net