Scuole in Caserma i Vigili del Fuoco di Modena aprono le porte a bambini e cittadini

Da modenatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I Vigili del Fuoco di Modena annunciano la prima edizione dell’iniziativa "Scuole in Caserma: conoscere i Vigili del Fuoco!". L'evento, che si terrà martedì 19 maggio presso la Sede Centrale di via Formigina, nasce per avvicinare le nuove generazioni al mondo del soccorso, trasformando la caserma.🔗 Leggi su Modenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Kid pass days, i musei cittadini aprono le porte a bambini e famiglieI musei spezzini si trasformano, ancora una volta, in officine creative a misura di bambino.

Leggi anche: Auto a fuoco a Modena sud, vigili del fuoco domani le fiamme

Temi più discussi: Panormus. La scuola adotta la città – XXX edizione 2026 La Città che vorrei; Dai vigili del fuoco ai nonnini, in Posta a Fiorenzuola le letterine speciali dei bambini; Alunni dell'Istituto comprensivo Settembrini in visita dai Vigili del Fuoco; Caserma aperta a Popolano il 17 maggio: una giornata di giochi e attività con i Vigili del Fuoco Volontari.

vigili del fuoco scuole in caserma iScuole in Caserma: i Vigili del Fuoco di Modena aprono le porte a bambini e cittadiniI Vigili del Fuoco di Modena sono lieti di annunciare la prima edizione dell’iniziativa Scuole in Caserma: conoscere i Vigili del Fuoco!. L’evento, che si terrà martedì 19 maggio presso la Sede Cent ... sassuolo2000.it

vigili del fuoco scuole in caserma iCampus giovani con i Vigili del Fuoco, bando e domande disponibili onlineIl comando dei vigili del fuoco di Rieti rende nota l’apertura delle domande per poter prendere parte al Campi giovani 2026. Aperto il bando per 366 ragazzi in tutta Italia. Sette città coinvolte, d ... rietinvetrina.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web