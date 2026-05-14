Scuole in Caserma i Vigili del Fuoco di Modena aprono le porte a bambini e cittadini
I Vigili del Fuoco di Modena annunciano la prima edizione dell’iniziativa "Scuole in Caserma: conoscere i Vigili del Fuoco!". L'evento, che si terrà martedì 19 maggio presso la Sede Centrale di via Formigina, nasce per avvicinare le nuove generazioni al mondo del soccorso, trasformando la caserma.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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