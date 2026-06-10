A scuola arriva la rivoluzione IA | 200 milioni per formare i docenti contro dipendenze digitali e algoritmi opachi educazione civica digitale comitati tecnico-etici territoriali

Da orizzontescuola.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il governo ha annunciato un piano da 200 milioni di euro per introdurre l'intelligenza artificiale nelle scuole. La cifra servirà a formare i docenti su temi come dipendenze digitali, algoritmi opachi e educazione civica digitale. Sono previsti anche comitati tecnico-etici territoriali per supervisionare l’uso delle nuove tecnologie. La decisione segna un intervento diretto per gestire l’integrazione dell’IA nel sistema scolastico.

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Non si tratta più di attendere gli sviluppi. Il governo ha messo nero su bianco le regole per governare la trasformazione tecnologica più pervasiva del secolo. Lo ha fatto con un pacchetto di decreti legislativi che hanno superato l’esame preliminare del Consiglio dei Ministri, destinati ora al vaglio delle Commissioni parlamentari, della Conferenza delle Regioni e delle Authority competenti. L’obiettivo è chiaro: promuovere l’innovazione senza lasciare che la macchina sostituisca l’umano. L’Italia si candida così a essere la prima Nazione in Europa a dotarsi di un quadro normativo organico sull’intelligenza artificiale, dopo la legge n. 132 del 2025. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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