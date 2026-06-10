A Panama focus su formazione sanitaria e contrasto alla criminalità organizzata

A Panama, il segretario generale dell'IILA ha incontrato rappresentanti locali per discutere programmi di formazione sanitaria e iniziative di cooperazione contro la criminalità organizzata. Durante la missione, sono stati definiti accordi per migliorare le competenze del personale medico e rafforzare le azioni di contrasto alle organizzazioni criminali. Nessuna informazione su date specifiche o altri dettagli operativi.

L'Italia rafforza la cooperazione con Panama sul fronte della sanità e del contrasto alla criminalità organizzata transnazionale. È questo il fulcro della missione istituzionale che il segretario generale dell'IILA (Organizzazione Internazionale Italo-latinoamericana), Giorgio Silli, ha svolto martedì 9 giugno nel Paese centroamericano. Nel suo intervento, Silli ha richiamato il ruolo svolto dall'IILA nella promozione della salute pubblica nei Paesi membri, ricordando come, a partire dalla pandemia di Covid-19, l'organizzazione abbia intensificato il trasferimento di competenze tecnico-scientifiche italiane altamente specializzate a sostegno dei sistemi sanitari latinoamericani. 🔗 Leggi su Laverita.info

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