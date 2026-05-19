Criminalità organizzata Fondazione Caponnetto rilancia l' allarme sulla criminalità cinese

Un rapporto della Fondazione Caponnetto, basato su anni di inchieste, relazioni e indagini, segnala la presenza della criminalità organizzata a Prato, con particolare attenzione alla mafia cinese. Il documento raccoglie dati e analisi che evidenziano come questa forma di criminalità operi nella città, coinvolgendo attività illegali di diversa natura. La pubblicazione del rapporto fa seguito a un insieme di approfondimenti e verifiche svolti nel tempo, senza avanzare giudizi ma offrendo un quadro dettagliato della situazione.

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Un report che, mettendo insieme anni di inchieste, relazioni ed indagini, certifica la presenza della criminalità organizzata a Prato, con un focus sulla mafia cinese. È quel che il presidente della Fondazione Antonino Caponnetto ha presentato stamani nel giardino intitolato a Caponnetto, con. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Puglia, Piantedosi in arrivo: allarme per la criminalità organizzata? Cosa scoprirai Quali zone della Puglia sono più colpite dalla nuova ondata criminale? Come si stanno muovendo i clan tra Bari, Foggia e Salento?... C'è l'ombra della criminalità organizzata, decadono finanziamenti per società casertanaIl giudice respinge il ricorso di una società locale contro la revoca di agevolazioni pubbliche. Fondazione Caponnetto: A Firenze cresce criminalità di stradaFirenze, 3 luglio 2025 - Quasi 90 tra rapine e aggressioni, 300 spaccate, 9 accoltellamenti da gennaio a giugno. Sono alcuni dei 616 episodi di criminalità di strada a Firenze censiti dalla Fondazione ... lanazione.it Microcriminalità a Firenze, i dati della Fondazione Caponnetto: a marzo 106 episodiFirenze, 31 marzo 2025 - A Firenze nel mese di marzo 2025 si contano 106 atti di microcriminalità nei vari quartieri della città. A rivelarlo sono i dati della Fondazione Caponnetto sulla criminalità ... lanazione.it