Montecchio bene confiscato alla criminalità organizzata | sarà destinato ai servizi sociali

A Montecchio Emilia, due appartamenti confiscati alla criminalità organizzata sono stati assegnati a servizi sociali. Gli spazi, situati nello stesso edificio, verranno utilizzati per l’accoglienza abitativa e come spazio socioeducativo multifunzionale. La confisca di questi immobili si inserisce in un’operazione di riutilizzo di beni sottratti alla criminalità organizzata. La decisione è stata comunicata dalle autorità locali senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

Saranno destinati all’accoglienza abitativa e a spazio socioeducativo multifunzionale i due appartamenti, nello stesso stabile, confiscati alla criminalità organizzata a Montecchio Emilia, in provincia di Reggio Emilia. Questa mattina l’inaugurazione ufficiale dell’immobile in via Matteotti, alla. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Martina Franca, bene confiscato alla criminalità destinato all’accoglienza di donne fragiliTarantini Time QuotidianoUn immobile confiscato alla criminalità organizzata e acquisito al patrimonio comunale sarà utilizzato per accogliere donne... Ladispoli, la Cittadella della solidarietà: dal bene confiscato alla mafia ai nuovi servizi socialiIl progetto nato su un bene sequestrato alla mafia amplia le attività a sostegno di famiglie, anziani e persone fragili, rafforzando la rete del... Il sole splende sulla legalità a Montecchio: la casa dei Vertinelli ora è sede dei servizi sociali. VIDEOMONTECCHIO (Reggio Emilia) – Dopo la riqualificazione, torna a disposizione del patrimonio comunale di Montecchio una abitazione sequestrata alla criminalità organizzata. Ora accoglierà i Servizi Soci ... reggionline.com Bene confiscato alla criminalità sarà sede Protezione CivileLa nuova sede della Protezione Civile di Castelnuovo Magra sorgerà all'interno di un immobile confiscato alla criminalità organizzata. Sono stati consegnati oggi i lavori per la riqualificazione ... ansa.it