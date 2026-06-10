A Matera il convegno nazionale La gestione delle contaminazioni | criticità innovazione e prospettive nelle bonifiche ambientali
Il convegno nazionale sulla gestione delle contaminazioni ambientali si svolgerà giovedì 11 giugno 2026 alle 9 nella Sala consiliare della Provincia di Matera, in via Ridola 60. L’evento si concentrerà su criticità, innovazioni e prospettive nelle bonifiche ambientali.
Giovedì 11 giugno 2026, alle ore 09.00, presso la Sala consiliare della Provincia di Matera, in via Ridola 60, si terrà il Convegno nazionale “La gestione delle contaminazioni: criticità, innovazione e prospettive nelle bonifiche ambientali”. L’evento è promosso da Ambiente Basilicata, brand identity della Direzione Ambiente, Energia e Tutela del territorio della Regione Basilicata, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi della Basilicata, la Camera Forense Ambientale, l’Arpab e con il patrocinio della Provincia di Matera. L’incontro sarà l’occasione per illustrare le strategie d’intervento, il quadro normativo e le tecnologie applicate al risanamento dei siti contaminati. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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