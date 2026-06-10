Giovedì 11 giugno 2026, alle ore 09.00, presso la Sala consiliare della Provincia di Matera, in via Ridola 60, si terrà il Convegno nazionale “La gestione delle contaminazioni: criticità, innovazione e prospettive nelle bonifiche ambientali”. L’evento è promosso da Ambiente Basilicata, brand identity della Direzione Ambiente, Energia e Tutela del territorio della Regione Basilicata, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi della Basilicata, la Camera Forense Ambientale, l’Arpab e con il patrocinio della Provincia di Matera. L’incontro sarà l’occasione per illustrare le strategie d’intervento, il quadro normativo e le tecnologie applicate al risanamento dei siti contaminati. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - A Matera il convegno nazionale “La gestione delle contaminazioni: criticità, innovazione e prospettive nelle bonifiche ambientali”

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