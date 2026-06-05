Eziogenesi delle fragilità adolescenziali | analisi delle cause e prospettive di speranza | convegno a Battipaglia

Notizia in breve

Venerdì 5 giugno 2026 alle 16 si terrà un convegno al Teatro Bertoni di Battipaglia dedicato all'origine delle fragilità adolescenziali. L'incontro, organizzato dall'Associazione Una Casa per la Vita e dalla Società Cooperativa Sociale Betlem, analizzerà le cause di queste fragilità e le possibili prospettive di speranza. L'evento si concentrerà su aspetti legati alle difficoltà vissute dai giovani e alle strategie di intervento.