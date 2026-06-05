Eziogenesi delle fragilità adolescenziali | analisi delle cause e prospettive di speranza | convegno a Battipaglia

Da salernotoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 5 giugno 2026 alle 16 si terrà un convegno al Teatro Bertoni di Battipaglia dedicato all'origine delle fragilità adolescenziali. L'incontro, organizzato dall'Associazione Una Casa per la Vita e dalla Società Cooperativa Sociale Betlem, analizzerà le cause di queste fragilità e le possibili prospettive di speranza. L'evento si concentrerà su aspetti legati alle difficoltà vissute dai giovani e alle strategie di intervento.

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Venerdì 5 giugno 2026, alle ore 16, presso il Teatro Bertoni di Battipaglia, il convegno dal titolo “Eziogenesi delle fragilità adolescenziali: analisi delle cause e prospettive di speranza”, promosso dall'Associazione Una Casa per la Vita e dalla Società Cooperativa Sociale Betlem, con il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Fragilità adolescenziali, il 5 giugno il convegno al Teatro Bertoni: l'intervista a Padre Miceli

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