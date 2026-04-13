Alta formazione e sostenibilità | nuove competenze per la gestione del territorio e delle bonifiche

La gestione del territorio e il recupero di aree degradate continuano a rappresentare aspetti fondamentali della politica ambientale nel paese. Per affrontare queste sfide, si registra una crescente richiesta di figure professionali con competenze specifiche e specializzate. La formazione in questi settori si evolve per rispondere alle esigenze di un territorio che necessita di interventi mirati e sostenibili.

(Adnkronos) – La gestione dei territori e il recupero delle aree degradate si confermano pilastri centrali della politica ambientale nazionale, richiedendo figure professionali sempre più specializzate. Martedì 14 aprile 2026, la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma ospita la presentazione del Master di II livello "Transizione ecologica e rigenerazione ambientale per comunità sostenibili". L'iniziativa segna un'evoluzione nell'offerta formativa del Centro Alti Studi per la Difesa (CEFLI), rivolgendosi a personale civile e militare con l'obiettivo di fornire strumenti tecnici avanzati per affrontare la complessità delle bonifiche e del ciclo dei rifiuti.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Riforma Istituti tecnici, indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio”: digitalizzazione del progetto, sostenibilità energetica e gestione del territorio nei nuovi quadri orari Formazione finanziata, nuove regole per i fondi: cambia l’economia delle competenzeFormazione finanziata, il decreto sui fondi interprofessionali ridisegna la governance. Aubrac : les secrets de la grande cuisine et du terroir | Trésors du Patrimoine