Al ristorante “La Scagna” sono in arrivo piatti della nuova stagione, tra cui gnocchi di polenta con pomodoro, pinoli e basilico, e ravioli di grano saraceno. Sono disponibili anche piatti con tartufo scorzone estivo e carne alla griglia. La proposta include sapori freschi e gustosi pensati per il periodo.

Articolo. Gnocchi di polenta con pomodoro, pinoli e basilico, ravioli di grano saraceno, piatti con tartufo scorzone estivo e carne alla griglia. Sono le novità di stagione da non perdere nel menù de «La Scagna» La bella stagione nel cuore di Bergamo passa anche dalla «Scagna» di via Moroni. Già da qualche giorno è stato allestito i l dehors esterno, con alcuni tavolini che si affacciano su una delle vie più centrali della nostra città. Ma anche il menù cambia, introducendo proposte fresche e gustose con ingredienti di stagione. Dagli gnocchi di polenta con sugo di pomodoro fresco, pinoli e basilico, ai ravioli di grano saraceno con ripieno di bresaola e formaggio casera. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - A «La Scagna» proposte di stagione fresche e gustose

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