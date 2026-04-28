A «La Scagna» arrivano le novità estive che portano in tavola i sapori della tradizione orobica. Il locale propone polenta, sia normale che taragna, insieme a stufati e brasati tipici della zona. La cucina è aperta anche durante la bella stagione, con un nuovo spazio esterno che si affaccia sul crocevia tra via Moroni e Piazza Pontida. L’atmosfera invita a scoprire i piatti tradizionali in un ambiente all’aperto.

Articolo. La polenta, normale o taragna, non manca mai, così come stufati e brasati della tradizione orobica. Da gustare anche durante la bella stagione nel nuovo dehor esterno che si affaccia sul crocevia tra via Moroni e Piazza Pontida. Ci sono tradizioni che non muoiono mai, e proposte gastronomiche della tradizione di cui non passa mai la voglia. A «La Scagna» di via Moroni, nel cuore di Bergamo, la tradizione è una cosa seria. Ed è per questo che in menù trovate sempre piatti che hanno fatto la storia della nostra cucina come le trippe di bovino cucinate in umido e servite con crostone di polenta, oppure i rognoncini di vitello trifolati con polenta normale o taragna.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - A «La Scagna», novità estive e sapori della tradizione

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