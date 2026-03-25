Le trentenni di oggi preferiscono profumi che uniscano note fresche e gourmand, con alcune novità di stagione che si affiancano alle fragranze più apprezzate. Queste consumatrici non si accontentano di fragranze comuni, ma cercano profumi in grado di esprimere un senso di individualità e originalità. Le preferenze si orientano verso composizioni che combinano elementi vivaci e avvolgenti, adatte a rappresentare la loro personalità.

N on si accontentano di fragranze convenzionali, ma cercano profumi che raccontino qualcosa di personale e distintivo. Da un lato amano le note gourmand, avvolgenti e rassicuranti, dall’altro sono attratte da accordi più sofisticati e ricercati, come il tè, elegante, portabile dal lavoro alla sera. Le acquirenti Millennials, insieme alla Gen Z, stanno ridefinendo le tendenze olfattive contemporanee, ma in maniera precisa. Le novità in profumeria? Fragranze più luminose, fresche e sorprendenti, capaci di combinare dolcezza e leggerezza in modo più sofisticato. Profumi al riso: la fragranza rassicurante è nuova tendenza tra le essenze X Profumi donna primavera 2026: le note che piacciono alle trentenni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Quali sono i profumi che piacciono alle trentenni, oggi? Tra note fresche e gourmand, ecco quali novità di stagione apprezzeranno le consumatrici

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