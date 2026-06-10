A Castellabate il 3° Memorial Riccardo Santangelo – Torneo di calcio Padri&Figli
Il 13 giugno 2026 si svolgerà allo stadio “Carrano” di Santa Maria di Castellabate il terzo Memorial Riccardo Santangelo, un torneo di calcio intitolato “Padri&Figli”. L’evento prevede una giornata dedicata a sport, ricordo e incontri tra diverse generazioni. La manifestazione coinvolge squadre di diverse età e si svolge in un clima di amicizia e collaborazione. Non sono stati comunicati dettagli sul programma o sulle modalità di partecipazione.
Santa Maria di Castellabate, SA – Il 13 giugno 2026 allo stadio “Carrano” una giornata di sport, ricordo e amicizia tra generazioni. Il prossimo 13 giugno 2026, nella splendida cornice dello stadio comunale “Carrano” di Santa Maria di Castellabate, si terrà la 3ª edizione del Memorial Riccardo Santangelo, il torneo di calcio “Padri&Figli” dedicato alla memoria di Riccardo Santangelo. In campo si affronteranno tre squadre composte da padri e figli: Lago, capitanata da Roberto Santangelo; Tresino, capitanata da Mario Fusco; e Trezeni, capitanata da Gigi Santangelo. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Sig. Bruno Carbone, della sezione AIA di Salerno. 🔗 Leggi su Primacampania.it
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