A Castellabate il 3° Memorial Riccardo Santangelo – Torneo di calcio Padri&Figli

Notizia in breve

Il 13 giugno 2026 si svolgerà allo stadio “Carrano” di Santa Maria di Castellabate il terzo Memorial Riccardo Santangelo, un torneo di calcio intitolato “Padri&Figli”. L’evento prevede una giornata dedicata a sport, ricordo e incontri tra diverse generazioni. La manifestazione coinvolge squadre di diverse età e si svolge in un clima di amicizia e collaborazione. Non sono stati comunicati dettagli sul programma o sulle modalità di partecipazione.