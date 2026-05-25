Gli ottavi di finale del torneo Memorial Girotti sono iniziati questa sera, dopo la conclusione dei gironi eliminatori. La competizione, dedicata alla categoria Juniores, si svolge a Fiorano e ricorda un ex calciatore scomparso nel 2014 a causa di una malattia. La fase a eliminazione diretta vede coinvolte le squadre qualificate dai gruppi precedenti, con le partite in programma nel rispetto del calendario stabilito.

Si sono chiusi i gironi eliminatori dell’ottavo "Memorial Simone Girotti" riservato alla categoria Juniores e organizzato dal Fiorano per ricordare il giovane ex giocatore biancorosso scomparso in tenera età nel 2014 per una malattia incurabile. L’ultimo verdetto della prima fase è arrivato venerdì con il match decisivo del girone "C" che ha visto il Baracca Beach battere lo Sporting Scandiano per 2-1. Grazie a questo successo, il Baracca Beach strappa il primo posto in classifica nel raggruppamento, lasciando la seconda piazza ai reggiani. Con il tabellone della fase a gironi ormai archiviato, il torneo entra nel vivo con la fase a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Calcio giovanile. Torneo Memorial Girotti di Fiorano. Stasera al via gli ottavi di finale

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