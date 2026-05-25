Calcio giovanile Torneo Memorial Girotti di Fiorano Stasera al via gli ottavi di finale
Gli ottavi di finale del torneo Memorial Girotti sono iniziati questa sera, dopo la conclusione dei gironi eliminatori. La competizione, dedicata alla categoria Juniores, si svolge a Fiorano e ricorda un ex calciatore scomparso nel 2014 a causa di una malattia. La fase a eliminazione diretta vede coinvolte le squadre qualificate dai gruppi precedenti, con le partite in programma nel rispetto del calendario stabilito.
Si sono chiusi i gironi eliminatori dell’ottavo "Memorial Simone Girotti" riservato alla categoria Juniores e organizzato dal Fiorano per ricordare il giovane ex giocatore biancorosso scomparso in tenera età nel 2014 per una malattia incurabile. L’ultimo verdetto della prima fase è arrivato venerdì con il match decisivo del girone "C" che ha visto il Baracca Beach battere lo Sporting Scandiano per 2-1. Grazie a questo successo, il Baracca Beach strappa il primo posto in classifica nel raggruppamento, lasciando la seconda piazza ai reggiani. Con il tabellone della fase a gironi ormai archiviato, il torneo entra nel vivo con la fase a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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