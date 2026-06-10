a brescia il convegno sulla legacy turistica dei grandi eventi

Venerdì 12 giugno 2026 si svolgerà un convegno all’Auditorium Santa Giulia di Brescia, dedicato alla legacy turistica dei grandi eventi. L’evento si concentrerà sugli effetti a lungo termine di queste manifestazioni sul turismo locale e sull’uso delle strutture dopo l’evento. La discussione vedrà la partecipazione di esperti del settore e rappresentanti istituzionali. La data e il luogo sono stati ufficialmente comunicati, ma non sono stati ancora diffusi dettagli sui temi specifici o sui relatori.

Si terrà venerdì 12 giugno 2026 presso l’Auditorium Santa Giulia di Brescia (Via Giovanni Piamarta, 4) il convegno “La legacy turistica dei grandi eventi e l’impatto sui territori”, un appuntamento di alto profilo istituzionale e scientifico promosso dall’assessorato al Turismo, marketing territoriale e moda di Regione Lombardia. L’evento analizza il rapporto tra grandi eventi, comunicazione e turismo esperienziale, volendo aprire una riflessione strutturata su come manifestazioni sportive, fieristiche e culturali di rilevanza nazionale e internazionale contribuiscano a costruire — e consolidare nel tempo — l’attrattività delle destinazioni.... 🔗 Leggi su Panorama.it

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