Un anno di eventi il marchio Modena Città dei Festival per rilanciate l' attrattività turistica

Nel 2026, la città rinnova la campagna di promozione “Modena Città dei Festival”, un marchio ideato per valorizzare la sua offerta culturale e artistica. L’obiettivo è rafforzare l’attrattività turistica attraverso eventi e manifestazioni che hanno già portato risultati positivi nel corso dell’anno precedente. La strategia mira a far conoscere la varietà e la ricchezza delle iniziative che rendono la città un punto di riferimento nel panorama culturale nazionale.

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