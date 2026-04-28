Festival dei Cammini di Francesco tre eventi | il sentiero da affrontare convegno e teatro

Da perugiatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Perugia ospiterà per il secondo anno consecutivo il Festival dei Cammini di Francesco, un evento nato nel 2016 grazie alla Fondazione Progetto Valtiberina. L'edizione prevede tre appuntamenti principali: un percorso da seguire, un convegno e uno spettacolo teatrale. L’obiettivo è mettere in risalto il legame tra ambiente, storia e il rapporto tra umanità e natura nei luoghi associati a Francesco d’Assisi.

Perugia per il secondo anno consecutivo ospiterà il Festival dei Cammini di Francesco, nato nel 2016 su iniziativa della Fondazione Progetto Valtiberina con l’intento di valorizzare e promuovere ambiente, storia, rapporto tra umanità e natura nei luoghi di Francesco d’Assisi. La conferma di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Festival dei Cammini di Francesco. Sette fine settimana di eventi . Ecco il programma completo

La X edizione del Festival dei Cammini di FrancescoArezzo, 5 marzo 2026 – È stata presentata mercoledì 4 marzo a Bruxelles, presso le sedi regionali di Umbria e Toscana in Unione Europea, la X...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Prosegue il Festival dei Cammini di Francesco: nuove tappe ad Assisi e in Valtiberina; Festival dei Cammini di Francesco, nuove tappe tra Assisi e la Valtiberina; Al via il Festival dei Cammini di Francesco; Aboca Edizioni – Harmony di Sua Maestà Carlo III: presentazione al Festival dei Cammini di Francesco – 21-22 aprile.

cammini di francesco festival dei cammini diCammini di Francesco. Famiglie protagonisteDopo il successo dell’apertura a Firenze, prosegue il percorso del Festival dei Cammini di Francesco 2026, che nel fine ... lanazione.it

cammini di francesco festival dei cammini diIl Festival dei Cammini a Monterchi e Caprese Michelangelo, tra escursioni e riflessioneArezzo, 27 aprile 2026 – Il Festival dei Cammini di Francesco 2026 è entrato nel vivo con il fine settimana tra Monterchi e Caprese Michelangelo, accompagnato da giornate di sole che hanno favorito un ... lanazione.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.