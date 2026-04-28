Festival dei Cammini di Francesco tre eventi | il sentiero da affrontare convegno e teatro

Perugia ospiterà per il secondo anno consecutivo il Festival dei Cammini di Francesco, un evento nato nel 2016 grazie alla Fondazione Progetto Valtiberina. L'edizione prevede tre appuntamenti principali: un percorso da seguire, un convegno e uno spettacolo teatrale. L’obiettivo è mettere in risalto il legame tra ambiente, storia e il rapporto tra umanità e natura nei luoghi associati a Francesco d’Assisi.

Perugia per il secondo anno consecutivo ospiterà il Festival dei Cammini di Francesco, nato nel 2016 su iniziativa della Fondazione Progetto Valtiberina con l’intento di valorizzare e promuovere ambiente, storia, rapporto tra umanità e natura nei luoghi di Francesco d’Assisi. La conferma di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Festival dei Cammini di Francesco. Sette fine settimana di eventi . Ecco il programma completo La X edizione del Festival dei Cammini di FrancescoArezzo, 5 marzo 2026 – È stata presentata mercoledì 4 marzo a Bruxelles, presso le sedi regionali di Umbria e Toscana in Unione Europea, la X... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Prosegue il Festival dei Cammini di Francesco: nuove tappe ad Assisi e in Valtiberina; Festival dei Cammini di Francesco, nuove tappe tra Assisi e la Valtiberina; Al via il Festival dei Cammini di Francesco; Aboca Edizioni – Harmony di Sua Maestà Carlo III: presentazione al Festival dei Cammini di Francesco – 21-22 aprile. Cammini di Francesco. Famiglie protagonisteDopo il successo dell’apertura a Firenze, prosegue il percorso del Festival dei Cammini di Francesco 2026, che nel fine ... lanazione.it Il Festival dei Cammini a Monterchi e Caprese Michelangelo, tra escursioni e riflessioneArezzo, 27 aprile 2026 – Il Festival dei Cammini di Francesco 2026 è entrato nel vivo con il fine settimana tra Monterchi e Caprese Michelangelo, accompagnato da giornate di sole che hanno favorito un ... lanazione.it Il gruppo escursionistico CAI di Pontassieve “testa” i cammini di Francesco in Toscana Un itinerario tra spiritualità e natura che collega Firenze alla Verna attraverso il territorio di Pontassieve Questo weekend il Club Alpino Italiano (CAI) di Ponta - facebook.com facebook Cammino di Francesco, strada sbarrata sulla Salaria – LA SEGNALAZIONE x.com