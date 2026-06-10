24 ore le mans habsburg ed alpine avanti nelle qualifiche lontane le ferrari

Nelle qualifiche della 94ª edizione della 24 Ore Le Mans, Ferdinand Habsburg ha segnato il miglior tempo con 3 minuti, 23 secondi e 135 millesimi. La vettura di Alpine si è posizionata in testa, mentre le Ferrari sono risultate lontane dalla prima posizione. La sessione ha visto diverse squadre impegnate nella ricerca del miglior riscontro cronometrico, con le posizioni che potrebbero influenzare gli esiti della gara.

Ferdinand Habsburg firma in 3.23.135 il miglior tempo nelle qualifiche della 94ma edizione della 24 Ore Le Mans. L’austriaco di Alpine precede di soli 13 millesimi la Cadillac n. 12 Hertz Team JOTA di Louis Delétraz, il marchio americano si conferma tra i migliori dopo aver controllato le prove libere odierne. Habsburg ha beffato Deletraz nell’ultimo giro veloce. I due ex campioni dell’European Le Mans Series si sono imposte sulla Cadillac n. 101 Wayne Taylor Racing di Jordan Taylor, la BMW n. 20 di René Rast e la Cadillac n. 38 Hertz Team JOTA di Sébastien Bourdais. BMW n. 15, Aston Martin n. 009, Toyota n. 8, Aston Martin n. 007 ed Alpine n. 🔗 Leggi su Oasport.it

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