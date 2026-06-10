24 Ore Le Mans Cadillac controlla la FP1 7° Ferrari n 50

Cadillac Racing ha dominato la prima sessione di prove libere alla 24 Ore Le Mans, con Earl Bamber che ha superato Jordan Taylor dopo aver migliorato due volte il tempo. La Ferrari, con la vettura numero 50, si è piazzata in settima posizione. La sessione si è svolta senza incidenti, e le vetture hanno completato numerosi giri di test. La classifica temporanea vede Cadillac in testa prima delle qualifiche ufficiali.

Inizia ufficialmente il fine settimana della 24 Ore Le Mans con la prima sessione di prove libere. Cadillac Racing ha monopolizato la scena, Earl Bamber si è imposto su Jordan Taylor dopo aver migliorato per ben due volte il proprio parziale. La n. 38 di Hertz Team JOTA ha fermato il cronometro in 1.23.786 con 1 secondo e mezzo di margine nei confronti dell’americano di Wayne Taylor Racing (n. 101), la coppia si è imposta sulla BMW n. 20 di René Rast. Will Stevens, con la Cadillac Hertz Team JOTA n. 12, ha battuto l’Alpine n. 35, la Toyota n. 8, la Ferrari n. 50, l’Aston Martin n. 009 e la nuovissima Genesis GMR-001 n. 17. La Top10 è stata chiusa dall’Aston Martin n. 🔗 Leggi su Oasport.it

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