24 Ore di Le Mans Ferrari si nasconde | oggi la qualifica orari e dove vederla

La 94ª edizione della 24 Ore di Le Mans si appresta a entrare nel vivo con le qualifiche previste per oggi. La gara, che si svolgerà sabato alle 16, vede ancora le squadre di Ferrari e Toyota impegnate in un duello acceso. Le qualifiche definiranno la griglia di partenza e si svolgeranno in orari da comunicare. La competizione, tra le più importanti dell’anno, attira numerosi appassionati.

La 94ª edizione della 24 Ore di Le Mans entra nel vivo con l’eterno duello tra Ferrari e Toyota. La corsa prende il via sabato alle 16, ma la sfida per la gara più attesa della stagione è già accesissima. Il WEC torna alla Sarthe per la 24 Ore di Le Mans 2026. Dopo il podio della Ferrari #50 a Spa, la scuderia di Maranello arriva in Francia per difendere i successi degli ultimi 3 anni, nei quali tutte e tre le formazioni schierate dalla rossa sono riuscite ad aggiudicarsi il primo posto a turno. Durante i test collettivi, le 499P non hanno cercato il limite sul giro secco, concentrandosi sulla raccolta dati e sulla gestione delle nuove mescole, il cui basso degrado permette di allungare notevolmente gli stint in pista. 🔗 Leggi su Sportface.it

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