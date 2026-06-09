Dopo il test day, sono in programma domani le qualifiche della 94ª edizione della 24 Ore di Le Mans. La gara, terzo appuntamento del FIA World Endurance Championship, si svolgerà con le prime prove libere e le sessioni di qualificazione. La copertura televisiva sarà disponibile in diretta, con orari e dettagli sul programma e lo streaming. La competizione si svolge sulla pista francese, con le vetture che si preparano a una lunga maratona di endurance.

Concluso il tradizionale test day, manca sempre meno alle qualifiche della 94ma edizione della 24h Le Mans, terzo evento del FIA World Endurance Championship che entrerà nel vivo domani con le prime prove libere e la prima fase della lotta per la pole. 62 auto sono pronte per darsi battaglia nell’iconica località francese, Ferrari cerca uno storico poker dopo l’acuto dello scorso anno con la 499P n. 83 AF Corse di Yifei Ye, Robert Kubica e Phil Hanson. Presenti regolarmente in azione anche nel LMGT3 e le LMP2, nuovamente in azione esclusivamente per la classica francese e non per le altre tappe del Mondiale. Aston Martin ha ottenuto il best lap nelle prove disputate nella giornata di domenica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv la 24 Ore di Le Mans 2026: orari, programma, streaming

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