Sono 62 le vetture iscritte alla 24 Ore di Le Mans 2026, con partecipanti che includono le categorie Hypercar e LMGT3. Oltre alle nuove iscrizioni, sono presenti anche le vetture di categoria ORECA 07 Gibson LMP2, ormai consolidate nelle gare del FIA World Endurance Championship. La lista completa dei piloti e delle auto per tutte le categorie è stata resa nota in vista dell’evento. Le prove si terranno nel corso delle prossime settimane, in attesa della gara ufficiale.

Saranno 62 le auto che parteciperanno all’edizione 2026 della 24 Ore Le Mans. Le Hypercar e le LMGT3, come accade in ogni atto del FIA World Endurance Championship, sono attese ai nastri di partenza oltre alle ‘storiche’ ORECA 07 Gibson LMP2. Diciotto vetture parteciperanno nella classe regina. Genesis si aggiunge alla lista al posto di Porsche, il marchio teutonico non sarà presente ai nastri di partenza dopo il secondo posto dello scorso anno alle spalle della Ferrari 499P n. 83 AF Corse di YeHansonKubica. Le LMP2 restano divise in LMP2 PRO Am ed in LMP2. Tutte le auto sono hanno il telaio ORECA, il costruttore francese celebrerà quest’anno la propria 30ma apparizione nella competizione automobilistica più importante della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - 24 Ore di Le Mans 2026: l’elenco completo dei partecipanti e i piloti di tutte le categorie

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