Bandiere Blu 2026 tutte le nuove spiagge premiate | elenco completo

Sono state pubblicate le valutazioni delle spiagge premiate con la Bandiera Blu per il 2026. L’elenco include tutte le nuove spiagge che hanno ottenuto il riconoscimento, confermando il loro impegno nel garantire standard elevati di qualità e sostenibilità. La scelta di una spiaggia per le vacanze si basa anche sulla certificazione ambientale, che riconosce l’attenzione alla tutela del mare e delle strutture che lo rispettano.

Il mare resta una delle principali destinazioni per chi pianifica le vacanze estive, ma sempre più spesso la scelta non dipende solo dalla bellezza del paesaggio. A orientare i turisti sono anche qualità ambientale, servizi e sostenibilità, elementi che ogni anno vengono misurati e certificati con un riconoscimento sempre più ambito. È in questo contesto che si inserisce la nuova edizione delle Bandiere Blu 2026, un indicatore internazionale che fotografa lo stato delle coste e dei laghi premiando le località più virtuose dal punto di vista ambientale e gestionale. Leggi anche: Mare fuori controllo in Italia, intera città in ginocchio: “Onde come muri” Italia al vertice con 250 località premiate.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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