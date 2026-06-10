13 giugno | nessuna agibilità fisica e politica ai neofascisti e alla remigrazione
Il 13 giugno è stato lanciato un appello contro la cosiddetta “remigrazione” e le politiche migratorie attuali, associandole a pratiche di discriminazione e pulizia etnica. Il testo denuncia l’assenza di agibilità sia fisica che politica per i neofascisti e sostiene la libertà di movimento e l’uguaglianza. L’appello si intitola “Remigrazione e Riconquista” e critica le politiche migratorie che, secondo le firme, favorirebbero atteggiamenti esclusivi e repressivi.
Appello contro la “remigrazione” e le attuali politiche migratorie. Per la libertà di movimento e l’uguaglianza Si chiama “Remigrazione e Riconquista”, si legge pulizia etnica. È la proposta di legge di iniziativa popolare che prevede “il rientro volontario e assistito degli stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale nei Paesi di origine”. Non bastano i rimpatri “volontari” attualmente già previsti dalla legge. Si vuole introdurre nel nostro ordinamento un programma apposito per incentivare il ritorno nel paese di origine di persone con background migratorio che vivono magari da anni stabilmente nel nostro paese e che sono titolari di un permesso di soggiorno. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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