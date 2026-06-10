13 giugno | nessuna agibilità fisica e politica ai neofascisti e alla remigrazione

Notizia in breve

Il 13 giugno è stato lanciato un appello contro la cosiddetta “remigrazione” e le politiche migratorie attuali, associandole a pratiche di discriminazione e pulizia etnica. Il testo denuncia l’assenza di agibilità sia fisica che politica per i neofascisti e sostiene la libertà di movimento e l’uguaglianza. L’appello si intitola “Remigrazione e Riconquista” e critica le politiche migratorie che, secondo le firme, favorirebbero atteggiamenti esclusivi e repressivi.