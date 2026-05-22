Dopo undici anni di ritardi e continui rinvii, la situazione delle palazzine di via Bologna sembra avvicinarsi a una svolta. Si aspetta ancora il rilascio dell’agibilità, con una possibile approvazione prevista entro giugno. Solo in seguito si procederà con i traslochi degli inquilini assegnatari, attualmente senza abitazioni nelle strutture completate ma non ancora accessibili. La richiesta di certificazione si protrae da molto tempo, mentre le costruzioni rimangono vuote da anni.

Undici anni di ritardi e continui rinvii sulle palazzine popolari di via Bologna, pronte ad ospitare gli inquilini assegnatari ma ad oggi ancora vuote. Ma forse è arrivato il tempo di brindare alla possibilità di una svolta per i 25 nuclei familiari, di cui solo tre avrebbero deciso di non rientrare. Un calendario fitto di incontri, di cui l’ultimo (probabilmente cruciale) che si terrà oggi con il concessionario e la direzioni dei lavori per fare il punto sulle certificazioni degli impianti. "Contiamo di ottenere l’agibilità entro giugno e, a seguire, iniziare a pianificare con gli inquilini le attività di trasloco, a carico di Arte" ha spiegato l’amministratore unico, Marco Tognetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Svolta per via Bologna: "Attendiamo l’agibilità. Forse entro giugno l’ok. E poi via ai traslochi"

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