A Raw, da Parigi, Penta ha difeso il titolo intercontinentale contro Rey Mysterio con una Mexican Destroyer. Nel post match, Ethan Page e Rusev hanno assalito i due, e Rusev ha smascherato Rey Mysterio: a quel punto è intervenuto Chad Gable, che ha messo in fuga gli assalitori e ha restituito la maschera al lottatore, completando di fatto il suo passaggio tra i buoni e tornando proprio a quella rivalità con i luchadores che lo aveva portato a diventare il primo Grande Americano. Penta batte Rey Mysterio e mantiene il titolo Intercontinentale. A Raw, andato in scena questa notte da Parigi, Penta ha messo in palio il Men’s Intercontinental Championship contro Rey Mysterio, in un match che il campione stesso aveva chiesto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Rey Mysterio smascherato a Raw, Chad Gable interviene e chiude il suo cerchio

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Rey Mysterio habla con Dragon Lee y Penta -WWE Raw 5 de Enero 2026

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