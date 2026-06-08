WWE | Chad Gable potrebbe comparire in RAF

Chad Gable potrebbe lasciare la WWE per partecipare alla RAF, un'organizzazione dedicata alla lotta amatoriale. La decisione sembra motivata dal desiderio di tornare alle sue radici nel wrestling. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma si parla di un possibile ingresso nel circuito amatoriale. La sua presenza in RAF potrebbe rappresentare un ritorno alle origini dell’atleta, che ha ottenuto successo anche nel wrestling professionistico.

Chad Gable potrebbe essere intenzionato a fare un passo al di fuori della WWE per qualcosa di più vicino alle sue radici nella lotta amatoriale. Eric Bischoff ha dichiarato che Gable sta osservando la Real American Freestyle (RAF), la federazione di lotta da lui lanciata da insieme a Hulk Hogan. Bischoff ha menzionato Gable durante il suo podcast 83 Weeks mentre parlava della RAF e dei possibili nomi che potrebbero fare al caso della federazione. Ha messo in chiaro che il background di Gable nella lotta amatoriale lo rende un nome ovvio da tenere d’occhio. Ha confermato che ci sono stati dei colloqui, ma anche che, per ovvi motivi contrattuali con la WWE, coinvolgerle lui o altri talenti della federazione non è facile. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Chad Gable se revela como el Original Grande Americano

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