WWE | Rey Mysterio si ritirerà a Clash In Italy?

Secondo fonti non ufficiali ma ritenute affidabili, Rey Mysterio potrebbe concludere la sua carriera durante l’evento Clash In Italy, che si terrà a Torino il 31 maggio. La notizia riguarda il possibile ritiro del wrestler di San Diego, che avrebbe scelto questa data e questa location per il suo addio alle scene. La conferma ufficiale non è ancora arrivata.

Ultimo minuto, secondo fonti non confermate ma apparentemente credibili, l’idea sarebbe quella di chiudere la carriera del folletto di San Diego proprio nel nostro paese a Torino il 31 maggio in occasione del primo PLE Italia, Clash In Italy. Al momento non c’è ancora stata nessuna conferma ufficiale da parte della WWE ma diciamolo chiaramente, se anche solamente ci fosse il 30% di possibilità che tutto questo sia reale non si tratterebbe solo di un semplice farwell match: Si tratterebbe del primo da parte di una delle più storiche superstar WWE, che si ritira davanti al mondo ma soprattutto davanti ai nostri occhi. Gli stessi occhi che si... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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