WWE | Liv Morgan batte 3 ex campionesse e avanza nel Queen of the Ring

A Raw, Liv Morgan ha vinto un match a quattro che qualificava per il Queen of the Ring, sconfiggendo Chelsea Green con un roll-up. La contesa includeva anche Becky Lynch e Alexa Bliss. Morgan così avanza nel torneo, dopo aver battuto tre ex campionesse.

A Raw, Liv Morgan ha vinto il fatal four-way valido per il primo turno del Queen of the Ring schienando Chelsea Green con un roll-up improvviso, in un match che coinvolgeva anche Becky Lynch e Alexa Bliss. La campionessa Women’s World accede così alle semifinali del torneo, che assegnerà una chance titolata a SummerSlam. Liv Morgan avanza nel Queen of the Ring. Nella puntata di Raw, la Women’s World Champion Liv Morgan ha avuto la meglio nel fatal four-way del primo turno del Queen of the Ring, schienando Chelsea Green in un incontro che vedeva in campo anche la campionessa Intercontinentale Becky Lynch e Alexa Bliss. Si trattava del terzo dei quattro incontri a quattro previsti per definire le semifinaliste. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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