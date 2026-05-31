Il tabellone del Queen of the Ring 2026 è stato annunciato dopo il King of the Ring, durante il post show di Clash in Italy. Sono state rese note tutte le partecipanti del torneo femminile, che accompagnerà le prossime settimane di programmazione WWE. Tra le concorrenti, anche Liv Morgan, che ha dichiarato di voler vincere tutto.

Dopo il King of the Ring, la WWE ha ufficializzato anche il tabellone del Queen of the Ring 2026. L’annuncio è arrivato nel post show di Clash in Italy, dove sono state svelate tutte le partecipanti del torneo femminile che accompagnerà le prossime settimane di programmazione WWE. Il bracket mette insieme alcune delle stelle più importanti dell’intero roster, tra nomi affermati, campionesse, veterane e nuove protagoniste della scena femminile. Tra le partecipanti figurano Liv Morgan, Becky Lynch, Alexa Bliss, Kelani Jordan, Sol Ruca, Lyra Valkyria, Charlotte Flair, Jade Cargill, Roxanne Perez, IYO SKY, Giulia, Lash Legend, Bayley, Raquel Rodriguez, Jacy Jayne e Kiana James. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: annunciato il tabellone del Queen of the Ring, Liv Morgan entra nel torneo: “Voglio tutto”

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