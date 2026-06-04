Nel backstage della WWE si registrano malumori legati all’utilizzo di Liv Morgan e Dominik Mysterio. Le due Superstar sono tra le più discusse dal pubblico e hanno suscitato reazioni forti, soprattutto dopo l’evento in Italia. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle ragioni di queste tensioni, né sui possibili sviluppi futuri. La situazione riguarda esclusivamente le dinamiche interne alla federazione.

Due delle Superstar più chiacchierate dal pubblico WWE e che generano le maggiori reazioni dei fan, specialmente evidente dopo la tappa italiana, sono Liv Morgan e Dominik Mysterio. Il figlio di Rey è stato solo impiegato in una intervista durante un break, ma ha comunque suscitato importanti reazioni dal pubblico di Torino. La Morgan, invece, continua ad essere una delle più idolatrate dai fan, ma nonostante ciò, pare che in WWE ci siano dei malumori attorno al loro attuale utilizzo. In particolare, sarebbe frustrante il fatto che i due atleti non sarebbero quasi mai stati utilizzati dal post WrestleMania, suscitando diverse perplessità. Un recente report di WrestleVotes Radio su Fightful Select dice che si starebbero sollevando delle critiche nel backstage sul loro utilizzo, seppure ancora controllate. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Ci sarebbero malumori nel backstage per l’utilizzo di Liv Morgan e Dominik Mysterio

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Behind the scenes of Liv Morgan's career-defining week: WrestleMania 42 Vlog

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