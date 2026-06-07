WWE | Annunciata la prima sfidante di Sol Ruca subito match titolato a Raw

Sol Ruca difenderà il titolo WWE Women’s Intercontinental Championship nel suo primo match ufficiale a Raw. La sfidante è stata annunciata subito dopo la vittoria della campionessa, senza ulteriori dettagli sulle contendenti o la data dell’incontro. La wrestler ha ottenuto il titolo in modo rapido e ora si prepara al suo primo confronto ufficiale nel roster principale. La sfida è programmata per la prossima puntata di Raw.

Dopo aver conquistato il suo momento di gloria diventando WWE Women’s Intercontinental Champion, Sol Ruca è già chiamata alla prima difesa. La nuova campionessa metterà in palio la cintura contro Lyra Valkyria nella puntata di Raw di lunedì, in scena a Parigi. Adam Pearce annuncia la difesa titolata di Sol Ruca a Parigi. A ufficializzare il match è stato il General Manager di Raw, Adam Pearce, con un video pubblicato su X. Il dirigente ha presentato una card ricca, partendo proprio dalla cornice francese: “Raw va in onda dal vivo domani sera da una delle città più iconiche del mondo, Parigi, in Francia. Avremo i match del primo turno in entrambi i tornei, King e Queen of the Ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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