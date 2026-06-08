Gabriele Bianchi è stato condannato all’ergastolo in via definitiva nel processo di appello ter per l’omicidio di un giovane di 21 anni. Bianchi, insieme al fratello Marco, aveva partecipato al pestaggio che aveva portato alla morte della vittima. La sentenza è stata pronunciata dopo il secondo grado di giudizio, confermando la condanna precedente. La corte ha stabilito la pena massima prevista per il reato.

L’appello ter del processo a Gabriele Bianchi, l’uomo che insieme al fratello Marco massacrò di botte, uccidendolo, il 21enne Willy Monteiro Duarte, ha stabilito definitivamente la condanna all’ergastolo. Il lottatore di Mma era stato condannato in primo grado, così come il fratello, al carcere a vita, pena che era scesa a 24 di anni nel primo procedimento di appello grazie alla decisione dei giudici di concedere le attenuanti generiche. Nell’appello bis, invece, Marco Bianchi era stato condannato all’ergastolo, mentre Gabriele a 28 anni di reclusione. Il nuovo processo di appello si è celebrato dopo il rinvio disposto dalla Cassazione lo scorso novembre per ridiscutere proprio le attenuanti per Gabriele Bianchi, mentre per Marco la condanna all’ergastolo era già definitiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Omicidio di Willy Monteiro Duarte, Gabriele Bianchi condannato all’ergastolo nel processo di appello ter

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Omicidio Willy Monteiro, Gabriele Bianchi condannato allergastolo nel terzo processo di appello

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