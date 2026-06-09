In primo grado i fratelli Bianchi erano stati condannati all'ergastolo. In appello erano state concesse loro le attenuanti generiche e la pena per entrambi era scesa a 24 anni. per entrambi. La Cassazione ha reso definitive le condanne per gli altri due imputati, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli, e ha disposto un nuovo appello per i Bianchi. In questo appello era diventato definitivo l'ergastolo per Marco Bianchi. Il fratello Gabriele era stato condannato a 28 anni, ora tornati ergastolo. Durante l'udienza da parte di Bianchi è venuta la richiesta di accesso alla giustizia riparativa, dall'altra è emerso un documento che ne racconta la pericolosità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Omicidio Willy Monteiro Duarte, ergastolo per Gabriele Bianchi: lui chiede la giustizia riparativa, per l'amministrazione penitenziaria è pericoloso

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Omicidio Willy Monteiro Duarte: Gabriele Bianchi condannato allergastolo

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Pestaggio e omicidio di Willy Monteiro Duarte, condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi nel terzo processo d'appello. Il fratello Marco ha già ricevuto la medesima pena in modo definitivo x.com

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