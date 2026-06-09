Omicidio Willy Monteiro Duarte ergastolo per Gabriele Bianchi | lui chiede la giustizia riparativa per l' amministrazione penitenziaria è pericoloso
In un processo di appello, la condanna all’ergastolo per Gabriele Bianchi, coinvolto nell’omicidio di un ragazzo di 21 anni avvenuto nel febbraio 2020, è stata confermata. Bianchi ha richiesto la giustizia riparativa, mentre l’amministrazione penitenziaria ha ritenuto il suo comportamento pericoloso. La sentenza riguarda l’omicidio avvenuto durante una rissa in una zona urbana, con la condanna che si riferisce all’evento del 6 febbraio 2020.
In primo grado i fratelli Bianchi erano stati condannati all'ergastolo. In appello erano state concesse loro le attenuanti generiche e la pena per entrambi era scesa a 24 anni. per entrambi. La Cassazione ha reso definitive le condanne per gli altri due imputati, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli, e ha disposto un nuovo appello per i Bianchi. In questo appello era diventato definitivo l'ergastolo per Marco Bianchi. Il fratello Gabriele era stato condannato a 28 anni, ora tornati ergastolo. Durante l'udienza da parte di Bianchi è venuta la richiesta di accesso alla giustizia riparativa, dall'altra è emerso un documento che ne racconta la pericolosità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Omicidio Willy Monteiro Duarte: Gabriele Bianchi condannato allergastolo
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