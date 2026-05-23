Addio a Carlo Petrini a Pollenzo l’ultimo saluto al fondatore di Slow Food
È stata aperta una camera ardente nella Sala Rossa dell’Agenzia di Pollenzo per Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre. La cerimonia ha accolto amici, collaboratori e sostenitori, che hanno potuto rendere omaggio al creatore dell'associazione. Petrini è deceduto recentemente, e il suo corpo è stato esposto per l’ultimo saluto. La camera ardente rimarrà aperta in giornata.
Camera ardente aperta nella Sala Rossa dell’Agenzia di Pollenzo per il creatore di Slow Food e Terra Madre. Centinaia di persone rendono omaggio a una delle figure simbolo della cultura gastronomica italiana Si è aperta nella mattinata, nella storica Sala Rossa dell’Agenzia di Pollenzo, la camera ardente dedicata a Carlo Petrini, morto venerdì a Bra, in provincia di Cuneo, all’età di 76 anni. Fin dalle prime ore della giornata, il flusso di persone è stato continuo, tra amici, collaboratori, rappresentanti del mondo imprenditoriale e semplici cittadinihanno voluto rendere omaggioa colui che ha rivoluzionato il rapporto tra cibo, territorio e sostenibilità. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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