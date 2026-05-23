Addio a Carlo Petrini a Pollenzo l’ultimo saluto al fondatore di Slow Food

Notizia in breve

È stata aperta una camera ardente nella Sala Rossa dell’Agenzia di Pollenzo per Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre. La cerimonia ha accolto amici, collaboratori e sostenitori, che hanno potuto rendere omaggio al creatore dell'associazione. Petrini è deceduto recentemente, e il suo corpo è stato esposto per l’ultimo saluto. La camera ardente rimarrà aperta in giornata.